港报社评:紧贴变阵,化解网骗新招--星岛日报1月30日

愈来愈多市民收过亲友落难海外的电邮,要求汇款到当地银行户口救急,救友心切的网民,容易堕进跨国骗徒的圈套.去年警方收到个人和商业电邮骗案举报涉款接近2亿元,急增2倍多.由于破案率低,当局必须加紧宣传防骗. 新一代的行骗手法,却是利用收信者的亲友或熟客名义来行事,消减目标对象的戒心.个人电邮层面,骗徒先入侵某人电邮户口,盗取他的电邮联络人名单,再以其名义发电邮给名单上的众亲友,称自己因为遇劫等原因沦落异乡,急需现款接济脱身. 自从警方针对街头和电话骗案加强宣传防范,师奶婆婆纷纷学乖,街头骗案少了,电话骗案举报虽然上升,但是只有30%骗.电邮行骗对象是不分年龄的懂英文市民,教育程度平均比主妇高,警方去年收到376,合共涉款230当中最大的一宗事主损失38万元. 科技罪案破案率只有10%,原因是骗徒利用海外伺服器及银行户口,警方如果得不到海外合作,难进一步调查蒐证缉匪.跨境科技罪案日益猖獗,各国应该如对付儿童色情罪行般,建立合作平台. 国际合作说易行难,迎难而进需时甚久,警方以打击科技罪案为今年7项首要行动之一,当务之急是紧贴追踪行骗手法而加强宣传,提高市民警觉,收到类似的电邮,虽然有熟人署名,仍要加强警惕,用电话而非电邮向熟人查证,减低受骗机会