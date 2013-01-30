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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:34 BJT

澳新汇市: 澳新货币兑日圆接近四年高位,兑美元守住升幅

澳元/美元 徘徊在1.0460,接近隔夜所及1.0471的高点,已反弹脱离本周稍早触及的低点1.0384.

澳元/美元支撑料在1.0419的100日移动均线切入位,阻力在55日移动均线切入位约1.0467.交易商表示,1.0460-1.0470美元附近的卖单也可能阻碍短线涨势.

新西兰元/美元 持稳0.8385左右,受建筑数据反弹的扶助.新西兰12月意外录得贸易顺差,令新西兰元进一步从周二低点0.8280回升.

新西兰元在0.8277美元料有强劲支撑,该处为6月和12月低点连成的趋势线支撑位.市场人士表示,当地出口商在0.8300下方的对冲相关需求应能限制进一步下滑.

新西兰央行周四料维持利率于2.5%的纪录低点不变.一项路透调查预计至少要到今年稍晚或明年初才会升息.(完)

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