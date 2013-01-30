港报社评:内地海关打击水客是治本之方--文汇报1月30日

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
海关总署监管司副司长苗跃学昨日在国新办发布会指出,海关总署今年初便将水货客综合治理作为国门之盾的行动进行总体部署,继续保持打击水货客的常态化,并将以打击水货客团伙为重点.水货客抢购奶粉,一个重要的原因是由于两地奶粉价格相差较大,只要内地关口对超过一定数量和价值的奶粉征税,抢购奶粉的行为便会收敛.堵截和打击水货走私,关键在内地海关,水货客在香港的活动没有违法,只能靠内地海关加强堵截和打击水货走私,这是治本之方. 水货客不是正常的旅客,而是借自由行进行走私的人.海关人士称,在一日一次往返的旅客中,95%为正常旅客,5%为水货客;而一日多次往返的旅客中,这一比例则反过来了:95%为水货客,5%为正常旅客.保安局局长黎栋国说,现在水货客40%是内地人,60%是香港人.有议员促请当局以法律解决水货客问题,黎栋国指水货客在香港的活动没有违法,只能靠内地关口限制带返内地的货品价值. 值得注意的是,除了为赚取“带工费”充当水货客的人员增多外,水货走私已逐步形成集“购运储销”为一体的团伙式走私网络.因此,对幕后的组织者、操控者,对团伙性的水货走私行为,两地联手加强力度打击,适时组织打团伙、端窝点专项行动,捣毁走私网,斩断走私链,能够有效遏制水货客走私的蔓延和扩展. 香港有少数人借水货客问题否定自由行,并围堵内地旅客甚至携带行李的香港市民,他们虚张声势,挑动两地对立,企图制造香港人反对内地同胞的假象,对此港人应提高警惕.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追