港报社评:内地海关打击水客是治本之方--文汇报1月30日

海关总署监管司副司长苗跃学昨日在国新办发布会指出,海关总署今年初便将水货客综合治理作为国门之盾的行动进行总体部署,继续保持打击水货客的常态化,并将以打击水货客团伙为重点.水货客抢购奶粉,一个重要的原因是由于两地奶粉价格相差较大,只要内地关口对超过一定数量和价值的奶粉征税,抢购奶粉的行为便会收敛.堵截和打击水货走私,关键在内地海关,水货客在香港的活动没有违法,只能靠内地海关加强堵截和打击水货走私,这是治本之方. 水货客不是正常的旅客,而是借自由行进行走私的人.海关人士称,在一日一次往返的旅客中,95%为正常旅客,5%为水货客;而一日多次往返的旅客中,这一比例则反过来了:95%为水货客,5%为正常旅客.保安局局长黎栋国说,现在水货客40%是内地人,60%是香港人.有议员促请当局以法律解决水货客问题,黎栋国指水货客在香港的活动没有违法,只能靠内地关口限制带返内地的货品价值. 值得注意的是,除了为赚取“带工费”充当水货客的人员增多外,水货走私已逐步形成集“购运储销”为一体的团伙式走私网络.因此,对幕后的组织者、操控者,对团伙性的水货走私行为,两地联手加强力度打击,适时组织打团伙、端窝点专项行动,捣毁走私网,斩断走私链,能够有效遏制水货客走私的蔓延和扩展. 香港有少数人借水货客问题否定自由行,并围堵内地旅客甚至携带行李的香港市民,他们虚张声势,挑动两地对立,企图制造香港人反对内地同胞的假象,对此港人应提高警惕.