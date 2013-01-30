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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:22 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
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一、新债招标:

中国财政部260亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.09%
万向钱潮 15亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
太原重工 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交行主承
安徽国祯环保1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A),兴业银行主承
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二、新债上市: 

酒泉钢铁集团10亿元一年期短融041353003,票面利率4.54%
湖南常德中小企业2.6亿元三年期集优票据051302006,票面利率5.9%
财政部300亿元七年期固息国债130003,票面利率3.42%
赣州发展15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380021,票面利率6.60%
国家电网100亿元七年期固息债1380024,票面利率4.75%
国家电网100亿元15年期固息债1380025,票面利率5.10%
金桥盐化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1380027,票面利率6.10%
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三、缴款: 

绍兴城中村改造建设12亿元七年期固息债1380030,票面利率6.50%
成都兴城投资集团20亿元七年期固息债1380038,票面利率6.17%
港中旅集团20亿元九个月期超短期融资券
五矿集团20亿元九个月期超短融
日照港集团9亿元一年期短融
浙江能源集团20亿元一年期短融
物美商业 5亿元一年期短融
中科实业集团3亿元一年期短融
武汉国资经营公司6亿元五年期中期票据
重庆高科集团(第一期)5亿元五年期中票
重庆高科集团(第二期)5亿元五年期中票
广东交通集团5亿元15年期中票
赣粤高速 7亿元七年期中票
特变电工集团12亿元五年期中票
江苏常州科技型中小企业1亿元三年期集优票据
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四、还本付息:

农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月期SHIBOR基准)金融债090411付息,基本利差0.25%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
    
    --路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经
理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.
 
    
    --上海证券报周三报导称,中国证监会基金监管部日前听取兴业银行 等五家
商业银行设立基金管理公司筹备进展情况汇报,预计商业银行设立基金管理公司试点扩大工
作将于近期取得实质性进展. 
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 康熙泽/李宏薇; 审校 丁淑琴/曹巍浩)
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