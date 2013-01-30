《中国债券市场每日交易备忘》--1月30日

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国财政部260亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值3.09% 万向钱潮 15亿元九个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 太原重工 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),交行主承 安徽国祯环保1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A),兴业银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 酒泉钢铁集团10亿元一年期短融041353003,票面利率4.54% 湖南常德中小企业2.6亿元三年期集优票据051302006,票面利率5.9% 财政部300亿元七年期固息国债130003,票面利率3.42% 赣州发展15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380021,票面利率6.60% 国家电网100亿元七年期固息债1380024,票面利率4.75% 国家电网100亿元15年期固息债1380025,票面利率5.10% 金桥盐化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1380027,票面利率6.10% ============================================================================= 三、缴款: 绍兴城中村改造建设12亿元七年期固息债1380030,票面利率6.50% 成都兴城投资集团20亿元七年期固息债1380038,票面利率6.17% 港中旅集团20亿元九个月期超短期融资券 五矿集团20亿元九个月期超短融 日照港集团9亿元一年期短融 浙江能源集团20亿元一年期短融 物美商业 5亿元一年期短融 中科实业集团3亿元一年期短融 武汉国资经营公司6亿元五年期中期票据 重庆高科集团(第一期)5亿元五年期中票 重庆高科集团(第二期)5亿元五年期中票 广东交通集团5亿元15年期中票 赣粤高速 7亿元七年期中票 特变电工集团12亿元五年期中票 江苏常州科技型中小企业1亿元三年期集优票据 ============================================================================= 四、还本付息: 农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月期SHIBOR基准)金融债090411付息,基本利差0.25% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方. --上海证券报周三报导称,中国证监会基金监管部日前听取兴业银行 等五家 商业银行设立基金管理公司筹备进展情况汇报,预计商业银行设立基金管理公司试点扩大工 作将于近期取得实质性进展. ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 康熙泽/李宏薇; 审校 丁淑琴/曹巍浩)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追