《欧美金融市场假期一览表》--1月30日-12月31日

(敬告客户:路透英文新闻即将停止提供假期一览表服务,中文新闻也将做出相应调整,于每周一发出按国别/地区别的假期页面代码表,欢迎您点阅参考.如您有任何意见或建议,请发邮件给 meg.shen@thomsonreuters.com)
欧洲和美国金融市场假期如下:
2月18日(周一)--美国、加拿大
3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、瑞士、英国
4月1日(周一)--法国、德国、意大利、瑞士、英国
5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士
5月6日(周一)--英国
5月9日(周四)--瑞士
5月20日(周一)--加拿大、瑞士
5月27日(周一)--美国、英国
7月1日(周一)--加拿大
7月4日(周四)--美国
8月1日(周四)--瑞士
8月5日(周一)--加拿大
8月15日(周四)--意大利
8月26日(周一)--英国
9月2日(周一)--加拿大、美国
10月14日(周一)--加拿大
11月28日(周四)--美国
12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、瑞士、英国
12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、瑞士、英国
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选 和.参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选
(整理 张若琪)