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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 09:49 BJT

日本已公布经济指标--2013/1/30

经济指标                                时间        最新数据       前月/前季数据        下次公布时间         预估值
                                                                                            (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)            第三季           -0.9%  r            +0.1%  r          2月13日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)         1月           -0.5%               -0.6%             2月28日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)        12月           -0.2%               -0.1%             2月28日             --
 工业生产(m/m)                           11月           -1.4%  r            +1.6%  r          1月30日        　+4.5%
 失业率                                  11月            4.1%  @             4.2%  @          1月31日         　4.1%
 贸易收支(亿日圆)                        12月       逆差6,415           逆差9,534             2月19日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                   11月           +0.2%               -0.1%             1月31日          -0.3%
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看日本经济数据相关资料,可点选
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