《中国2013年已发行公司债一览表》--1月30日

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透上海1月30日 - 以下为中国2013年已发行的公司债具体情况: 一、公开发行类: 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- *中信重工 1/29 10 5 4.85% AA+ 第三年末附投资者选择权 8 7 5.20% 第五年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *芭田股份 1/29 5.4 5 5.80% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *中航光电 1/29 5 5 5.08% AA 第三年末附投资者选择权 中航科工提供担保 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 广东榕泰 1/28 7.5 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 桐昆股份 1/23 13 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 希努尔 1/23 4 5 5.85% AA 第三年末附投资者选择权 新郎希努尔集团提供担保 --------------------------------------------------------------------------------------------- 荣信股份 1/22 6 5 5.90% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 粤水电 1/22 4.7 6 5.50% AA 第三年末附投资者选择权 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 63.6 二、非公开发行 发行主体 发行结束时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1.*代表新增. 2. 2012年已发行公司债请点选 2011年已发行公司债请点选. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核, 且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主 导.(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追