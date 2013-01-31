专栏节选: 给台积电按个赞！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月31日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年台湾半导体产业的焦点是台湾ＤＲＡＭ产业正式画下句点，在茂德、力晶相继重整，台塑集团宣布中止与美光的十年技转合约，至此，台湾的ＤＲＡＭ产业正式画下休止符。这个产业单是近十五年来花在买设备的金额就超过一兆元，投入ＤＲＡＭ的五大厂，这五年来就烧掉超过三三○○亿台币。除此之外，留下银行融资联贷，最后成为待打销呆帐的苦主，台湾在ＤＲＡＭ产业可说全盘皆输。

不过在众多输家当中，台湾的晶圆代工霸主台积电 却奋力杀出重围，是真正台湾的荣耀。过去这一年多来，全世界ＩＴ产业版图出现了很大的变化，苹果在财报公布之后，股价重挫，非苹阵营开始酝酿绝地大反攻。下一个焦点，我特别关注的是台积电与英特尔 的下一个全球半导体盟主争夺战。

**杀出半导体重围,台积电力争产业盟主**

今年以来，道琼指数上涨六．○四％，那斯达克上涨四．三二％，但费城半导体指数却大涨八．一七％，这显示过去几年惨烈的半导体产业开始有了一丝春意。不过，才公布去年第四季季报的全球半导体巨擘英特尔，营收一三四．五亿美元，与前年同期相较，减少三％，净利跌到二十四．七亿美元，衰退达二七％，毛利率进一步下滑到五八％。英特尔公布获利当天，股价重挫一．四三美元。

就在英特尔公告第四季财报这一天，台湾市值最大的台积电也举办了法说会，台积电第四季合并营收一三一三．一亿元，合并税后净利四一五．七亿元，季减一五．七％，但年成长二五．四％，ＥＰＳ（每股税后纯益）达一．六一元，累积全年净利一六六○亿，ＥＰＳ达六．四一元，台积电的净利及ＥＰＳ都创下历史纪录。

全球排名前两名的半导体大厂选择在同一天公告财报，台积电第四季获利未能超越第三季，但是全年获利表现仍然十分亮眼，表现在股价上也出现了两样情。英特尔股价去年从二十九．七美元跌到十九．二三美元，最近在二十一美元附近盘旋；反观台积电股价却从六十二．二元涨到一○二元，创下历史新高。英特尔下跌，台积电股价上涨，也缩小了两家半导体大厂的市值差距。

以一月二十八日的收盘价来算，英特尔的市值是一○四五．七六亿美元，去年英特尔的ＥＰＳ是二．一三美元，本益比是九．八八倍，英特尔曾经是美国市值龙头之一，如今成长趋缓，本益比压缩到十倍以内。反观台积电在美的ＡＤＲ（美国存托凭证），去年从十二．一四美元起涨，最高涨到十八．三五美元，目前的本益比约十五．六倍，市值也推进到九○八．八三亿美元。两者之间差距是一三六．九三亿美元，虽然台积电仍是全球半导体产业的老二，但是未来成长力道强，本益比比英特尔高，未来一年之内，台积电不排除有机会超越英特尔，而这将是台湾产业登峰造极的新里程碑。

过去这一年，台湾股市在证所税的风风雨雨中，加权指数还能挺立在七千点大关以上，台积电扮演了重要角色。一直以来，台积电都是全台第一大市值企业，以一月二十九日收盘价一○一元计，台积电市值达二．六一七兆台币，占台股比重将近一二％。台积电虽不若三星之于南韩股市占四分之一那么大的比重，但却是台股不可或缺的中流砥柱。未来台股涨跌，台积电都将扮演关键性角色。

去年台股全年只小涨八．八七％，但台积电全年却上涨二七．九七％，表现优于大盘。特别是下半年台股风雨飘摇中，台积电从七十三．八元一口气涨到一○二元，足足涨了三八．二％，对台股发挥了稳定军心的重要作用。今年台积电在去年拉大涨幅的情况下，能不能继续有去年的威力？今年的挑战一定比去年大。

**加大资本支出,台积电擘画下一个成长**

首先是外资加码台积电的持股比率已达七八．○三％。这是外资持有台积电的空前纪录，换句话说，台积电有超过四分之三的股权是在外资手上，在外资持股比率已经很高的情况下，外资继续大手笔买超机会相对有限。

其次是台积电未来的成长力道。台积电二○一二年全年营收成长一九．五％，税后纯益成长二三．八％，表现相当出类拔萃，进入一三年，台积电继续追求卓越成长。我们来看资本支出，今年英特尔宣布资本支出的目标达一三○亿美元，较去年大增二十亿美元，主要是加码十八寸晶圆。台积电则宣布三年二五○亿美元的资本支出计画。二○一二年台积电全年资本支出八十三亿美元，今年提升到九十亿美元，仍略逊英特尔的一三○亿美元，明年将达一百亿美元，后来回降到六十亿美元，台积电三年二五○亿美元的大投资计画，也将创下台湾ＩＴ产业最大规模的投资行动。

除了资本投资竞赛外，今年的重心在十八寸晶圆厂，由于建厂成本愈来愈高，下一轮十八寸的竞赛，可能只剩下英特尔、台积电及三星三足鼎立的局面，其他企业可能都玩不起。去年英特尔及三星都宣布投资荷兰的半导体设备厂ＡＳＭＬ（艾司摩尔），台积电也赶在八月宣布以八．三八亿欧元，取得ＡＳＭＬ五％股权，并且承诺未来五年再投入二．六七亿欧元，支持ＡＳＭＬ的研发计画。这是台积电布局十八寸厂的关键一大步。

为了加速研发十八寸晶圆厂和极紫外光（ＥＵＶ）微影技术开发，ＡＳＭＬ决定释出二五％给客户入股，并邀集国际半导体大厂合组近十四亿欧元的研发基金。英特尔已决定认养六成股份，其他四成可能由台积电、三星及Global Foundries共同认养。从这个态势来看，台积电的最大对手是超级巨霸英特尔，追兵则是三星及Global Foundries。

目前三星与台积电在晶圆代工的市占率差距仍大，不过三星电子在未来所有半导体产品的晶圆代工都可自己完成，三星在智慧型手机及平板电脑威力愈来愈大，假如三星完全独力完成半导体的生产，对台积电的威胁不可小觑。

去年在智慧型手机杀出的黑马是高通（Qualcomm），高通市值超过英特尔，跌破大家的眼镜，今年联发科与高通在中国低价智慧型手机将有一番竞争，高通崛起，也可以看出行动装置是台积电追求成长的下一个驱动力量。这其中苹果与三星竞争白热化，苹果的去三星化，给台积电带来另一个成长机会。

**十五年竞赛后,晶圆双雄剩单雄**

过去每一支智慧型手机贡献台积电七美元左右的营收，一年后，可拉升到九美元，张忠谋抓到这个趋势，才会很肯定地说，到二○一六年以前，台积电都能一年比一年好。为了迎接A7处理器商机，台积电扩厂动作十分积极，位在南科的晶圆十四厂工程全天候赶工，这会是全世界第一座量产二十奈米系统单晶片的基地。而未来五年，台积电在南科新的投资金额将超过五千亿元。

台积电的南科晶圆十四厂，是台积电下一个成长引擎。从二○一二到一四年，台积电业绩成长将有一波波高潮。假如今年台积电获利能再成长二成，净利将直逼二千亿元，ＥＰＳ达七．六九元，若以十六倍本益比算，目标价可达一二三元。未来一年，若台积电股价再涨两成，市值将可推进到三．一八兆元，若英特尔股价仍在原地不动，那么台积电可能超越英特尔，成为全球最大半导体厂，这不仅是张忠谋董事长一生梦寐以求的桂冠，也是台湾产业发展的一项不可能任务。

讲到晶圆代工，过去的「晶圆双雄」台积电与联电，如今似乎相去愈来愈远，晶圆双雄逐渐变成「晶圆单雄」。一九九七年，台股第二度涨上万点（一○二五六点）那一年，台积电与联电其实是两家旗鼓相当的公司，联电一九八○年成立，台积电晚了七年，一直到一九八七年才成立。

在一九九七年这一年，联电的股本是四一三．四五亿元，台积电四○八．一三亿元，台积电小输联电，以九七年前三季财报来看，台积电的税后净利是一一二亿元，ＥＰＳ二．七五元，联电的净利是六十二亿元，ＥＰＳ一．五六元，台积电略胜一筹，那一年联电股价最高涨到一七五元，台积电涨到一七三元，双方平分秋色，是平起平坐的晶圆双雄。联电最大市值七二○亿元，台积电是七○五亿元。

不过「晶圆双雄」经过十五年的竞赛，双方差距愈拉愈大，台积电已把市值拉大到二．六兆台币，但联电股价、市值、获利能力，都与台积电相差甚远。联电目前资本额一二九三．八亿元，若以一月二十九日的收盘价十一．五五元计，联电市值只有一四九四亿元，以一四九四亿元对二．六兆台币，联电的市值只有台积电的五．七％，双方差距拉大到将近二十倍，十五年的光阴，同样的产业形成那么大的变化，十分不可思议。台积电有位老骥伏枥的领航员，稳稳握住成长方向盘，应该是制胜关键，这是货真价实的台湾之光。

**台积电市值扩大后,可形成供应链**

台积电市值扩大后，下一个任务是扶植台湾半导体相关产业。一家苹果可以养活众多台湾供应链，像软板的台郡；电池模组的新普、顺达科；相机镜头的大立光、玉晶光；导光板的瑞仪；机壳厂可成、鸿准；组装厂鸿海等，都是在苹果供应链下成长的核心成员。

台积电市值扩大后，在台湾的资本市场也可望形成台积电供应链，过去台积电设备以外购为主，像ＡＳＭＬ、应用材料等都是台积电重量级的供应商，台湾的供应链不易取得台积电的商机，不过去年以来，这个情况已逐渐改变。

例如，电子束技术检测的汉微科已成台积电重要设备供应商，二○一一年汉微科税后净赚一个股本，去年赚了近两个股本，股价最高涨到六五二元，主要关键是汉微科卡住了主流检测技术。另一家也在去年奋起的弘塑则在湿制程技术领先，弘塑一直都是台积电资本支出制程设备的固定班底，去年业绩逐季成长，第三季ＥＰＳ达五．一五元，今年有赚一个股本的机会。

另外，半导体载具厂家登，以光罩与晶圆传送盒打入台积电供应链，股价一举涨到八四．五元。随着台积电扩厂脚步，下一步是无尘室设备供应商，或者如中砂的钻石碟，或华立、崇越以光阻剂，研磨液的供应商，及设备商辛耘，未来都会在台积电成长版图中卡到位置。

多年前，台积电已逐渐落实本土设备商扶持计画，随着台积电的跃升，本土供应商可望逐渐成长茁壮，这是台湾下一个新成长族群。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.