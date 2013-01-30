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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 10:22 BJT

离岸人民币: 中银香港获芝加哥商品交易所指定为离岸人民币期货市场庄家

路透香港1月30日 - 中国银行(香港)有限公司周三宣布,该行获芝加哥商品交易所集团指定为美元兑人民币(离岸人民币)的期货市场庄家,这是首批市场庄家中的唯一一家银行. 　　中银香港提供的新闻稿显示,此实物交收合约将于今年2月25日起在芝加哥商品交易所全球电子交易平台买卖,世界各地的投资者可通过该平台进行合约交易. 　　中银香港副总裁王仕雄表示,很高兴成为获指定为全新美元兑人民币期货市场庄家的首家银行,有关合约有助投资者更灵活地对冲人民币外汇风险,以及管理融资成本.中银香港将致力为这些合约提供透明且具竞争力的市场,以促进人民币资金的全球使用.

继香港交易所 推出全球首只可交收人民币期货后,芝加哥商品交易所也计划推出人民币离岸期货业务,将于2月底正式登陆,并于今年二季度在欧洲交易所挂牌.(完)

(记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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