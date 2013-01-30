中国资管: 银行理财投资办法有望出台,资金池是今年整治重点

* 银行理财产品投资管理办法今年有望出台

* "资金池"理财今年将重点整治

* 银行代客资产管理成立单独部门将成趋势

* 银行需明确界定、分类管理固定收益和浮动收益理财产品

路透北京1月30日 - 中国银监会再一次肯定了银行理财业务在支持实体经济,满足居民金融投资需求等方面的作用,但同时"资金池"理财产品因风险界定不明也将成为今年重点整治对象.

一位接近监管层的消息人士周三告诉路透,《商业银行理财产品投资运作管理办法》及《商业银行理财产品信息披露管理办法》即将出台,而看目前的筹备状况,《投资运作管理办法》有望更快一些.届时银行理财业务的投资和运营将有更明确的制度依据.

"资金池今年肯定是要重点整治的.资金池首先的问题就是不透明.账户核算不清楚.一定要分账核算,自营和代客分开,产品之间分开.以后要披露的时候,所有资产都要100%披露的.要混在一起怎么披露啊."上述接近监管层的人士称.

据国内媒体报导,中国银监会业务创新监管部主任王岩岫日前指出,银监会作为银行理财业务的监管部门,将逐步修订和完善理财业务监管法规框架,在制度层面保证有法可依.

实际上,目前很多银行在代客理财业务上不能真正做到独立核算,主要受制于IT系统和管理结构的制约.在理财业务领域比较领先的工商银行 于2009年成立资产管理部,成为境内首家设立专门化的代客资产管理业务运作机构的银行.在代客理财业务与表内负债业务间进行严格区分,建立防火墙,风控水平大幅提升.

"工行做到独立核算完全没问题,因为他们的资产管理部就是怕和表内业务扯不清才独立出来的,而且IT系统够给力."在理财业务方面操作比较积极的某城商行业务负责人坦言.

而另一家国有大银行--交通银行 也刚成立了资产管理部,从原金融市场部中独立出来由专人负责."这并非监管强制要求,但却是行业大势所趋,都在走工行模式."该行相关业务部门人士称.

作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远超证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和,亦成为个人投资者资产配置的重要组成部分及银行零售业务的主要业务品种.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.

**卖者自负,买者有责**

银监会此前召开2013年监管工作会要求,银行要提高理财业务管理水平,实现固定收益和浮动收益理财产品分账经营、分类管理,强化风险防控.特别要注意规范销售行为,严禁未经授权销售产品,严禁销售私募股权基金产品,严禁误导消费者购买,要将风险提示放在首位,及时、准确、完整地披露信息,使客户认识到理财有风险.

一位国有银行相关业务部门管理人士认为,银监会要求分账管理就是要求银行内部要有明确的风险界定."固定收益是要保本的,浮动收益不保本.这两类产品的资金投向和风险偏好肯定是不一样的."他说.

中国银监会主席助理阎庆民周二表示,目前银行与客户对理财业务风险收益特征认识不一致,尤其是个别银行违规开展"资金池"理财业务等问题,导致风险边界模糊.同时,银行理财业务的快速发展,期限的错配,增大了银行流动性风险管理难度.

阎庆民并称,要建立"卖者有责"的文化,营造"买者自负"的氛围.

"说白了就是,如果客户你买的是浮动收益产品,赔钱了就别再来找银行了."上述国有银行相关业务部门管理人士说.

光大银行零售部总经理张旭阳此前表示,银行理财应在"卖者有责"的前提下实现"买者自负",使投资者在承担风险的同时获得收益.但是银行理财产品,特别是融资类理财产品存在机制缺陷.由于在融资类理财产品的创设过程中,银行往往集发起人、发行人、服务商、保管人等角色于一身,存在一定的利益冲突,为此银行不可避免承担道义责任,信用风险无法充分转移给客户.而因此所隐含的银行资产负债表业务的放大,降低了资本充足率管理的效力,扩大了资本杠杆倍数.

"面对这种困境,采取与债券基金并无本质不同的资产池模式,通过组合管理,分散风险,提高专业管理能力,就是必然的解决方案."张旭阳称.

自2004年面世以来,中资商业银行理财业务迅猛发展,目前银行理财资金账面余额已经增加到7万多亿元.据估算,2012年银行业理财产品的年化加权平均收益率约为4.1%.(完)