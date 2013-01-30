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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 10:35 BJT

《汇市简讯》美元指数信号转为偏空,测试79.35目标位

0204GMT

* 美元指数昨日下跌0.3%,受风险偏好打压

* 在亚洲市场陷于窄幅区间

* 日线动能指标偏空,波林格区间下移

* 5日、10日和20日移动均线趋于下行

* 1月14日低点79.35和昨日高位79.86分别为支撑位和阻力位

* 技术图表请点击:(link.reuters.com/saz55t)(完)

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