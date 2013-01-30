更新版 1-新债招标: 中国三年期国债中标利率符合预期,银行配置型需求占主导

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
* 三年国债中标利率3.10%,符合预期
* 投标倍数较高达2.23倍
* 目前国债绝对收益率较低,需求集中在银行 (新增交易员评论等更多内容)
路透上海1月30日 - 中国财政部周三招标的三年期固息国债,中标利率符合预期;目前国债绝对收益偏低,基本以银行配置型需求为主;随着春节临近资金应会逐步收紧,因而本期国债虽然投标倍数较高,但并未出现结果大幅偏离预期的情况.
业内人士稍早透露,财政部上午招标的260亿元人民币三年期固息国债,中标利率为3.10%,边际(最优)中标利率为3.13%,投标倍数为2.23倍;市场预测均值为3.09%,预测区间为3.05%-3.13%.
"和昨天国开(浮息债)不同,国债绝对收益率比较低,主要是银行拿,基金参与的不多."北京一大型商业银行交易员称.
她并指出,本期国债最终边际中标利率与票面利率的点差不大,显示市场对该期债定位趋同.
华东一商业银行交易员提到,虽然今年资金面较往年宽裕,但春节以及年初财政存款上缴等因素,"接下来资金肯定要比前两天紧一点,所以虽然(本期国债投标)倍数较高,但标位基本都集中在3.10-3.13%,比较高的位置."他称.
二级市场上,剩余期限约2.6191年的固息国债120017券最新成交 在3.0963%.
周二国家开发银行 招标的第二轮四期联发浮息债(市场戏称"F4")受到了市场热捧,中标利差大多远低于预期;同时招标的农业发展银行今年首只新债的中标利率亦偏低.
该期国债为财政部今年第四期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债1月31日开始发行并计息,1月31日-2月4日进行分销,2月6日起上市交易.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追