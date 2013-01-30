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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:47 BJT

更新版 1-新债招标: 中国三年期国债中标利率符合预期,银行配置型需求占主导

* 三年国债中标利率3.10%,符合预期

* 投标倍数较高达2.23倍

* 目前国债绝对收益率较低,需求集中在银行 (新增交易员评论等更多内容)

路透上海1月30日 - 中国财政部周三招标的三年期固息国债,中标利率符合预期;目前国债绝对收益偏低,基本以银行配置型需求为主;随着春节临近资金应会逐步收紧,因而本期国债虽然投标倍数较高,但并未出现结果大幅偏离预期的情况.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的260亿元人民币三年期固息国债,中标利率为3.10%,边际(最优)中标利率为3.13%,投标倍数为2.23倍;市场预测均值为3.09%,预测区间为3.05%-3.13%.

"和昨天国开(浮息债)不同,国债绝对收益率比较低,主要是银行拿,基金参与的不多."北京一大型商业银行交易员称.

她并指出,本期国债最终边际中标利率与票面利率的点差不大,显示市场对该期债定位趋同.

华东一商业银行交易员提到,虽然今年资金面较往年宽裕,但春节以及年初财政存款上缴等因素,"接下来资金肯定要比前两天紧一点,所以虽然(本期国债投标)倍数较高,但标位基本都集中在3.10-3.13%,比较高的位置."他称.

二级市场上,剩余期限约2.6191年的固息国债120017券最新成交 在3.0963%.

周二国家开发银行 招标的第二轮四期联发浮息债(市场戏称"F4")受到了市场热捧,中标利差大多远低于预期;同时招标的农业发展银行今年首只新债的中标利率亦偏低.

该期国债为财政部今年第四期记账式国债,按年付息,采用混合式招标方式,标的为利率.全部为竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债1月31日开始发行并计息,1月31日-2月4日进行分销,2月6日起上市交易.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
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