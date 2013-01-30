欧元区经济: 希腊、葡萄牙和西班牙等国单位劳工成本下降--研究

记者 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦1月30日 - 经济谘商会周三公布,希腊、葡萄牙和西班牙正在扭转薪资竞争力丧失的局势.薪资竞争力丧失是欧元区危机的一个主要原因.

经济谘商会公布,2011年第二季至2012年第二季希腊单位劳工成本大幅下降9.2%.

葡萄牙和西班牙单位劳工成本分别下降5.9%和2.1%,这使两国的出口更具竞争力,并且增加了作为投资地的吸引力.

经济谘商会在报告中称,同期内欧元区二线国家处境艰难的经济体在生产力增长方面也名列前茅,因表现较差的企业已倒闭.

经济谘商会驻布鲁塞尔经济学家兼这份研究报告的作者之一Bert Colijn在接受电话采访时称,"竞争力差距正在快速缩窄,这是非常有利的信号."

但透过减少就业岗位及降薪来大幅降低就业成本的方法最终难以长久.经济谘商会表示,相关经济体到某个阶段将进入螺旋式下降,这将降低它们的长期增长潜力,从而加剧政治和社会压力.

所以欧元区南部国家需要透过恢复生产力来增进重现的薪资竞争力,这就需恢复资本支出.资本支出此前因外界对欧元前景的忧虑而消失殆尽.

"这些国家急切地盼望投资回归.问题在于银行信贷紧俏,而且企业信心低落.这也是葡萄牙、西班牙和希腊等国家企业投资呈两位数降幅下降的原因."Colijn称.(完)