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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:04 BJT

香港新股: 时计宝和荣阳实业均在指导价区间上半段定价--IFR

路透1月30日 - 据汤森路透旗下IFR报导，投资者打新热情方兴未艾，香港再有两支新股在指导价格区间上半段定价。

钟表品牌商时计宝 香港上市交易顶端定价，募集资金8.1亿港元（1.05亿美元）。是次发行6亿股，其中5亿为新股占83.3%，1亿旧股占16.7%。每股定价在1.35港元，处于参考价格区间1.11-1.35港元的高端，意味着9.3倍的2013年市盈率。

星展任独家全球协调人和独家承销商。该行同时与联昌一起任联席保荐人。

为苹果 iPad生产铝外壳的荣阳实业 完成香港上市发行，募集资金12.4亿港元（1.6亿美元）。该公司是次发行3亿股，每股定价4.13港元，处于参考价区间3.46-4.50港元的中高端，相当于9.6倍的2013年市盈率。

汇丰和摩根大通任联席全球协调人和联席保荐人，并与农银国际和瑞银一起担任联席主承销商。(完)

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(整理 张喜良; 审校 林高丽)
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