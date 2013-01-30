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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:04 BJT

台湾债市: 公债RP利率平稳,投信找券需求仍高

路透台北1月30日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周三平稳.月底投信赎回并不明显,倒是部分银行因应农历年关资金需求操作较为保守,整体资金供应仍偏宽松,令利率持稳在既有区间不变.

券商调度人士表示,投信月底虽面临赎回,但大部分是一早走钱,稍晚又回补,因此找券的需求仍高.今日虽有鸿海 110.5亿台币公司债交割,但似乎也没法满足来自投信与寿险端消化资金的需求.

"早上(投信)就是一进一出,钱还是很多."一大型券商交易员说.

另一大型券商交易员称,农历年前可安排资金落点只剩下五个交易日,2月7日起证券商后台就不再支援,因此目前大部分承作的资金落点都已跨到年后,利率则多持平在既有水准.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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