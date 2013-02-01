《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(1月28日-2月1日)中国重要财经新闻: **经济/政策**

--中国官方1月制造业PMI指数自七个月高位小幅回落,不及市场预期,但连续第四个月位于荣枯线上方,且新订单指数上升,显示中国经济总体而言保持稳健增长.而汇丰(HSBC)中国1月制造业PMI 终值则跳升至52.3,创两年高位,较初值上修0.4个百分点.这是该指数连续第三个月处在荣枯线50上方.

--中国国务院总理温家宝表示,要更好处理经济增长、结构调整和控通胀三者关系,使经济增长保持在合理水准,切实提高质量和效益,防范和化解经济金融风险.同时,物价问题任何时候都不可低估.

--中国央行副行长兼国家外汇管理局局长易纲表示,中国央行对人民币的国际化采取市场化取向,没有刻意地支持或提倡;同时他认为,目前人民币汇率比较接近平衡水平.

--中国央行副行长潘功胜周六表示,建立合理均衡的社会融资结构是未来金融业改革重要内容.央行会加强部门协作,加强债券市场建设.从2013年开始,央行不仅发布整个国家融资规模,也将发布分地区融资规模总量. --中国国家发改委专家称,根据国内相关发展规划和联合国预测,到2020年时中国城镇化率将达到60%,带动投资和消费需求25万亿元人民币以上,未来十年可以拉动经济增长3.5-6.8个百分点.

--中国国家统计局公布,2012年全国规模以上工业企业实现利润55,578亿元人民币,同比增长5.3%.12月当月实现利润8,952亿元,同比增长17.3%.

--中国国家信息中心文章称,2013年货币政策取向中性,以降低企业资金成本和稳定货币供给为重点,同时将扩大金融监管范围,逐步把"影子银行"体系所暗藏的系统性风险纳入监管视野.

--中国科学院预测科学研究中心预计,2013年中国经济将温和回升,GDP(国内生产总值)增速为8.4%左右,较去年上升0.6个百分点;全年CPI(居民消费价格指数)将上涨3.5%左右. ============================================================== **金融/证券/保险**

--据三位消息人士透露,中国银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限,初步计划于下周一(2月4日)起开始执行.目前由于短融和中票发行利率下限的存在,一定程度上导致一二级市场出现价差.

--中国银行业协会专职副会长杨再平表示,银行做的理财和非银行机构做的信托不属于影子银行,中国的影子银行应包括小贷、典当、担保、民间借贷等,不能将影子银行与非法或不正当金融活动划等号而完全否定.

--上海证券报周三报导称,中国证监会基金监管部日前听取兴业银行 等五家商业银行设立基金管理公司筹备进展情况汇报,预计商业银行设立基金管理公司试点扩大工作将于近期取得实质性进展.

--中国证监会主席郭树清和台湾金管会主委陈裕璋周二召开首次的两岸证券监理平台会议,会后中国证监会对台湾送出利多,称将增加1,000亿人民币额度,专门用于台湾RQFII试点.两岸也将拉高彼此券商参股比例,及允许台资券商在试点区拥有全牌照业务.

--众所瞩目的深圳前海跨境人民币贷款项目周一在深圳签约,银行界人士表示,共有15家香港的银行与深圳市前海开发投资控股有限公司等公司签约26个项目,协议总金额约20亿元人民币.此标志着人民币国际化又向前迈进一步.

--香港金管局周一公布,至2012年12月底人民币存款余额为6,030亿元人民币,较前一年底的5,885亿元小幅增长2.5%.

--中国银行(香港)有限公司周三宣布,该行获芝加哥商品交易所集团指定为美元兑人民币(离岸人民币)的期货市场庄家,这是首批市场庄家中的唯一一家银行.

--中国银监会周一称,2012年银行业金融机构总资产达131.27万亿元人民币,同比增长17.7%,总负债为122.63万亿元,同比增17.5%.

--上海与深圳交易所上周五分别发布通知称,自本周四(31日)起,分别扩大融资融券标的股票数目至300只和200只,两市共计500只.

--中国证券业协会秘书长李格平表示,证监会正在根据行业反馈意见修订证券公司风险控制指标管理办法,近期将完成报批程序,择机发布实施.新规有望提高杠杆率,有助提升券商利润.

--中国证券业协会相关人士周四表示,证监会已批准并授权协会管理的"中证资本市场发展监测中心有限公司"近日将成立,意在打造以私募金融产品为主的交易市场.

--路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为85.8%,较上月的81.9%再度明显上涨,并创下27个月新高.近期A股股指持续强劲反弹且经济复苏趋势日渐明朗后,市场人气高涨,基金经理继续调高短期股票持仓比例. ============================================================== **行业/公司

--中国证券报周五引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市来说,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.具体调控政策工具会重点考虑房贷政策及房产税之外的其他税收政策.

--中国房地产市场开年继续上行.中国指数研究院最新公布数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.

--中国国土资源部法律中心、信息中心日前联合发布报告称,去年二三线城市供应量增长速度较快,甚至高于一线城市,个别二三线城市的存量住宅用地,折算成住房建筑面积后,有一定的供应过量风险,需要制定差别化的供地政策.

--据两位消息人士周一透露,浙江东南发电股份有限公司 有望最快于2月初公布其B股转A股预案,这将是国内第一家尝试B股转A股的B股公司,估计将给未来B股市场带来相当大的示范效应.

--中国丽珠医药集团股份有限公司 周四公告称,公司B股拟以介绍形式在香港联交所上市及交易,公司将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权,现金对价较停牌前B股价格溢价5%.

--中国钢铁工业协会秘书长张长富周四称,去年其会员企业利润同比下降98.22%,钢铁主业仍是亏损,预计今年钢铁业运行环境好于去年,但仍面临需求增长平缓以及产能过剩等严峻挑战.