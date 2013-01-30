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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:16 BJT

中国新债: 南昌银行拟春节后发至多50亿金融债,期限三年和五年--IFR

路透1月30日 - 据汤森路透旗下IFR报导，南昌银行计划在春节后发行总额不超过50亿元人民币金融债券。两位接近消息人士表示，该期金融债目前暂定3年期和5年期两个品种，已上报央行等待批文。

不过上述两位人士同时表示，由于离春节假期只有不到两周的时间了，同期的五六只商业银行金融债”应该都在年后再发行了”。

“最快的估计是北京银行 的金融债，预计节后第一周可以出来。”其中一位消息人士说。

本期金融债将由中信证券 担任独家主承销商，债项和发行人信用评级均为AA-级，募集资金将全部用于提供中小企业贷款。

南昌银行曾于2011年发行10亿元10年期次级债，发行利率6.80%。(完)

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(整理 张喜良; 审校 曾祥进)
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