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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 11:51 BJT

东京汇市: 欧元稳居14个月高位,关注能否突破1.35美元阻力位

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3489     1.3491      -0.01      +2.24     1.3194
 美元/日圆                         90.91      90.73      +0.20      +4.81      86.74
 欧元/日圆                        122.63     122.44      +0.16      +7.14     114.46
 美元/瑞郎                        0.9220     0.9211      +0.10      +0.71     0.9155
 英镑/美元                        1.5754     1.5762      -0.05      -3.06     1.6251
 美元/加元                        1.0014     1.0008      +0.06      +0.94     0.9921
 澳元/美元                        1.0470     1.0475      -0.05      +0.74     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8374     0.8391      -0.20      +1.10     0.8283
 澳元/日圆                        95.180     94.960      +0.23      +5.60     90.130
 新西兰元/日圆                    76.130     76.010      +0.16     -45.94    140.820
 英镑/日圆                        143.22     143.00      +0.15      +1.70     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2497     1.2489      +0.06      -0.34     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
        
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 (编译 张若琪; 审校 侯向明)
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