《中国债券市场每日交易备忘》--1月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国南方工业集团35亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和民生银行主承 中国南车 20亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),进出口行主承 北京基础设施投资公司20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 华映科技 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 南京城投10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行和国开行主承 内蒙古阜丰生物科技6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 辽宁成大 7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行和中国银行主承 成都文化旅游发展集团3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 ============================================================================= 二、新债上市: 港中旅集团20亿元九个月期超短期融资券011340001,票面利率4.00% 五矿集团20亿元九个月期超短融011333001,票面利率4.00% 日照港集团9亿元一年期短融041360006,票面利率4.47% 浙江能源集团20亿元一年期短融041361006,票面利率4.15% 物美商业 5亿元一年期短融041362003,票面利率4.77% 中科实业集团3亿元一年期短融041355004,票面利率4.77% 重庆三峡产业投资10亿元六年期固息债1380029,票面利率6.40% 淮安清河新区投资公司7亿元七年期固息债1380031,票面利率6.68% 武汉国资经营公司6亿元五年期中票1382040,票面利率6.01% 重庆高科集团(第一期)5亿元五年期中票1382041,票面利率5.29% 重庆高科集团(第二期)5亿元五年期中票1382042,票面利率5.29% 广东交通集团5亿元15年期中票1382043,票面利率5.59% 赣粤高速 7亿元七年期中票1382045,票面利率5.22% 特变电工集团12亿元五年期中票1382044,票面利率5.94% 江苏苏州科技型中小企业1亿元三年期集优票据051302007,票面利率5.90% ============================================================================= 三、缴款: 吉利控股集团12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380033,票面利率5.90% 贵州高速开发公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380036,票面利率6.90% 江苏金灌投资发展集团10亿元六年期固息债1380040,票面利率6.40% 中船集团50亿元九个月期超短融 招商局集团22亿元六个月期超短融 万向钱潮 15亿元九个月期短融 太原重工 10亿元一年期短融 安徽国祯环保1亿元一年期短融 天津港 5亿元五年期中票(第一期) 天津港 5亿元五年期中票(第二期) ============================================================================= 四、还本付息: 财政部240亿元20年期固息国债010007付息,票面利率4.26% 如东县东泰社会发展投资公司12亿元七年期固息债1180020付息,票面利率7.10% 桐庐县国资投资公司6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1180021付息,票面利率6.37% 奇瑞汽车18亿元三年期中票1182018付息,票面利率4.83% ============================================================================= 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券业协会秘书长李格平表示,证监会正在根据行业反馈意见修订证券公司风险控制指标管理办法, 近期将完成报批程序,择机发布实施.新规有望提高杠杆率,有助提升券商利润. --超日太阳 公告称,其控股股东倪开禄及女儿已与青海木里煤业开发集团签定股权转让意向书 ,转让后木里煤业持有超日太阳的股份不低于35%. ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇/边竞)