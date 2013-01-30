《HOME专栏》全球钢铁业与殭屍钢厂诅咒

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
**殭屍钢厂**
根源问题是产能过剩,这在中国久已为官方诟病.
这也是全球钢铁行业长期存在的问题,产能利用率较低就说明了这一点.
欧洲这方面问题最严重.欧盟去年产量减少了4.7%,但多方数据显示需求下降程度要大得多.
以阿赛洛米塔尔 为例,该公司称南欧需求下降25%.讽刺的是公布上述数据的同时,该公司也宣布西班牙Gijon工厂恢复开工.
超出需求的钢铁生产目标瞄准的是海外市场,鉴于西班牙建筑行业景气爆衰,这点也不算意外.
在其它地方,政治力量打败经济考量,阿赛洛米塔尔在对Florange工厂的未来做出决定时,接受了法国政府的条件.
最终结果就是如安永分析师Mike Elliott在近期访谈中提到的那种"殭屍"钢厂激增.这种钢厂的存在完全是出于政治考量而非市场需求.
要逃脱殭屍的诅咒,要么需要全球经济同时复苏,要么需要批量削减过剩产能.
如若不然,产能利用率仍将维持在较低水平,钢厂定价能力脆弱,利润空间也会受到挤压.
而且,奥地利钢铁商Voestalpine 执行长Wolfgang Eder所说的钢铁业"价格战"也将持续下去.(完) (编译 蔡美珍/丁琦/程琳; 审校 田建华/张若琪)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190