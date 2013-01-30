《HOME专栏》全球钢铁业与殭屍钢厂诅咒

**殭屍钢厂**

根源问题是产能过剩,这在中国久已为官方诟病.

这也是全球钢铁行业长期存在的问题,产能利用率较低就说明了这一点.

欧洲这方面问题最严重.欧盟去年产量减少了4.7%,但多方数据显示需求下降程度要大得多.

以阿赛洛米塔尔 为例,该公司称南欧需求下降25%.讽刺的是公布上述数据的同时,该公司也宣布西班牙Gijon工厂恢复开工.

超出需求的钢铁生产目标瞄准的是海外市场,鉴于西班牙建筑行业景气爆衰,这点也不算意外.

在其它地方,政治力量打败经济考量,阿赛洛米塔尔在对Florange工厂的未来做出决定时,接受了法国政府的条件.

最终结果就是如安永分析师Mike Elliott在近期访谈中提到的那种"殭屍"钢厂激增.这种钢厂的存在完全是出于政治考量而非市场需求.

要逃脱殭屍的诅咒,要么需要全球经济同时复苏,要么需要批量削减过剩产能.

如若不然,产能利用率仍将维持在较低水平,钢厂定价能力脆弱,利润空间也会受到挤压.

而且,奥地利钢铁商Voestalpine 执行长Wolfgang Eder所说的钢铁业"价格战"也将持续下去.(完) (编译 蔡美珍/丁琦/程琳; 审校 田建华/张若琪)