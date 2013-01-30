台湾央行: 部分银行将于2月上旬开办人民币业务

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透台北1月30日 - 台湾央行周三表示,上午已举办人民币业务法规及清算说明会,部分银行表示将于2月上旬开办人民币业务.
央行还表示,未来将与中国人行(中国央行)就两岸货币互换机制(SWAP)等议题与进行商谈.
上周台湾央行宣布中国人行与中国银行台北分行已签署清算协议,台湾央行也公布离岸人民币业务可在农历年前起跑,银行业随即纷纷表态,将抢在第一时间承作人民币业务.此举意味着台湾离岸人民币中心的舞台已然搭起,而各银行正竞争成为舞台上的头牌. (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190