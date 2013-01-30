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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 12:15 BJT

台湾央行: 部分银行将于2月上旬开办人民币业务

路透台北1月30日 - 台湾央行周三表示,上午已举办人民币业务法规及清算说明会,部分银行表示将于2月上旬开办人民币业务.

央行还表示,未来将与中国人行(中国央行)就两岸货币互换机制(SWAP)等议题与进行商谈.

上周台湾央行宣布中国人行与中国银行台北分行已签署清算协议,台湾央行也公布离岸人民币业务可在农历年前起跑,银行业随即纷纷表态,将抢在第一时间承作人民币业务.此举意味着台湾离岸人民币中心的舞台已然搭起,而各银行正竞争成为舞台上的头牌. (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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