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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 12:07 BJT

中国新债: 河南煤化集团下周三将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透北京1月30日 - 中国河南煤业化工集团有限责任公司周三公告称,将于下周三(2月6日)在银行间债市簿记建档发行50亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ========================================================================================= 河南煤化集团 100 50 12 2/6簿记建档 中信证券 AAA 2/7 2/8

中信银行 ========================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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