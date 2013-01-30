更新版 1-中国货币市场: 14天品种利率回落,资金面保持宽松料节前略紧

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海1月30日 - 中国银行间资金市场周三资金面保持宽松,质押式回购隔夜利率仍变化不大,七天利率继续小涨,14天品种则回落.市场人士表示,春节因素本周仍未致资金面明显紧张,料下周趋紧因素会相对明显一点.
交易员并表示,本周7天拆借主要来自跨月需求,涨幅已经超过40个基点(BP),但仍未突破央行7天期逆回购3.35%的水平,料下周超过一级利率的可能性较大;而14天期品种周一加权利率涨幅超过60BP,随后两天则出现回落,显示周初市场对跨春节因素预期过于紧张,周二周三开始修正.
"没有变紧张吧,利率涨一点正常,大行都在出钱."华东一银行交易员称.
他并指出,当前银行的超额准备金比例都处在相对高位,银行多已为应对春节头寸提前留足了备付金,且央行的逆回购一直在支撑助力,今年春节资金面不会明显紧张,较有可能复制去年年末的情景,即利率小涨,但资金面宽松.
业内人士周三透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报逆回购和正回购需求,其中逆回购期限为七天,正回购为91天.
央行周二公开市场七天期逆回购放量至800亿元人民币,令单日净投放达270亿元.春节及月末时点临近,部分机构资金需求渐增,同时一二级资金利率利差收窄,均推升逆回购需求,央行顺势放量操作,维稳资金面.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1058 2.0996 +0.62
七天 3.2310 3.1064 +12.46
14天 3.2531 3.6399 -38.68
回购定盘利率
其中:隔夜 2.2000 2.1030 +9.70
七天 3.2400 3.1300 +11.00
14天 3.2600 3.6500 -39.00
Shibor
其中:隔夜 2.1000 2.1000 +0.00
七天 3.2360 3.0995 +13.65
三个月 3.8876 3.8872 +0.04
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(完) (发稿 徐永; 审校 黄凯)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追