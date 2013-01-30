叙活动人士称阿勒颇至少有65人被处决

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特1月29日 - 叙利亚活动人士称，叙利亚北部城市阿勒颇发生“新的大屠杀”，发现至少有65人被枪杀，死者双手被绑。
反动派活动人士指责此事系政府所为，但很难证实谁应为此事负责。自7月以来，叙利亚政府军与反抗力量在阿勒颇的战事持续不断，双方就期间发生的多次处决事件相互指责。
外交人士称，联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）对联合国安理会表示，叙利亚的局势已达到“骇人听闻的地步，叙利亚政府和反对派均犯下了滔天罪行。
卜拉希米呼吁安理会克服障碍，采取行动帮助结束叙利亚内战，指出叙利亚因内战“正在土崩瓦解”。
反对派活动人士发布了有至少51具男性尸体的视频，他们称这是在阿勒颇反抗力量据点Bustan al-Qasr地区的Queiq河边发现的。
这些人看似是头部中枪，有些死者看起来还很年轻，可能还是青少年，他们有的身穿牛仔裤、衬衫和运动鞋。
阿勒颇的反对派活动人士谴责是亲叙利亚总统阿萨德的民兵所为，这些活动人士出于安全担忧要求不要透露他们的姓名。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追