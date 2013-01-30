中国汇市: 人民币早盘小涨,中间价止跌回升刺激美元卖盘

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
* 人民币即期早盘小涨
* 中间价结束四连跌
* 此前惜售的美元卖盘涌出
路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅上涨,但交投仍偏清淡.中间价结束连续四天贬值后回升,使此前惜售的美元卖盘涌出,不过目前仍无法判断短期人民币是否会连续走升.
"最近几天fix(中间价)挺不合理的,美元指数在跌,它也在贬.今天调回到正确的趋势,那大家肯定拼命卖嘛."北京一外资银行交易主管说,"中间价是中国最不市场化的东西,后期怎么走,天意难测啊."
北京时间12:19,人民币兑美元即期报6.2201元,上日收报6.2243元.今日人民币兑美元中间价 为6.2806元,上日中间价为6.2851元.
东京汇市欧元兑美元周三持稳于14个月高位附近,市场人士关注欧元是否能升穿1.3500美元处的阻力位,从而再进一步录得涨幅.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3040/70,上日尾盘为6.3150.
北京时间12:19,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2155/85元,上一交易日尾盘报6.2205元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追