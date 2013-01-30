中国汇市: 人民币早盘小涨,中间价止跌回升刺激美元卖盘

* 人民币即期早盘小涨

* 中间价结束四连跌

* 此前惜售的美元卖盘涌出

路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅上涨,但交投仍偏清淡.中间价结束连续四天贬值后回升,使此前惜售的美元卖盘涌出,不过目前仍无法判断短期人民币是否会连续走升.

"最近几天fix(中间价)挺不合理的,美元指数在跌,它也在贬.今天调回到正确的趋势,那大家肯定拼命卖嘛."北京一外资银行交易主管说,"中间价是中国最不市场化的东西,后期怎么走,天意难测啊."

北京时间12:19,人民币兑美元即期报6.2201元,上日收报6.2243元.今日人民币兑美元中间价 为6.2806元,上日中间价为6.2851元.

东京汇市欧元兑美元周三持稳于14个月高位附近,市场人士关注欧元是否能升穿1.3500美元处的阻力位,从而再进一步录得涨幅.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3040/70,上日尾盘为6.3150.

北京时间12:19,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2155/85元,上一交易日尾盘报6.2205元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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