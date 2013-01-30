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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 12:46 BJT

中港个股: 中兴通讯称今年有信心智能手机出货量超5,000万部

路透香港1月30日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司 周三表示,公司有信心在2013年实现智能手机出货量超较早预期的5,000万部.

该公司并预计,今年其智能手机的销售将占消费者购买量的70%.

中兴通讯此前发布过业绩预警,称2012年将亏损25-29亿元人民币.(完) (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
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