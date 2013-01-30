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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 13:09 BJT

澳新汇市: 澳元兑日圆触及四年新高,受全球经济前景改善提振

兑日圆上涨是受日本买家和模型基金的买盘推动.

新西兰元/日圆 最新报76.07日圆,接近上周五创下的2008年以来最高位76.37.

澳元和新西兰元兑日圆自11月以来已分别上涨超过17%,因市场认为日本真要再实现通货膨胀,日圆恐怕还要下跌更多.

澳新两币兑美元则持坚,因股市上涨帮扶风险资产和大宗商品人气.

澳元/美元 报1.0472美元,远高于本周初触及的低点1.0384,周二本地市场尾盘报1.0435.澳元支撑位在100日移动均线切入位1.0419美元,1.0460-1.0470附近挂有卖单.

澳洲总理吉拉德宣布9月将进行大选,但澳元对此无动于衷.澳元对这类消息向来反应不大,因为澳洲两个主要党派在经济问题上的立场分歧不大,他们都承诺实现预算平衡并维护央行的独立性.

新西兰元/美元 守住涨幅,约报0.8375美元,周二尾盘报0.8363.

新西兰元的首道支撑位约在100日移动均线切入位0.8364美元,之后在周三盘中低点0.8325.阻力位先后在0.8400和0.8410.(完)
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