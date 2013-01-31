《即时观点2》台湾去年第四季GDP概估高于预期,今年可望转好

路透台北1月31日 - 台湾主计总处周四公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.42%,高于市场预期的年增3.10%.因民间消费回温及输出成长幅度高于预期.

主计总处乐观预期,各项指标显示景气已明显复苏.

主计总处并预估,2013年全年经济成长率为3.53%,先前预估为3.15%;主因全球经济止稳及受惠于智慧型手机、平板电脑与大尺寸智慧电视等产品推陈出新,相关半导体、电子零组件与面板产业业绩明显回温,加上半导体持续加码投资与台商回流扩增产能,有助推升出口,上修投资与输出成长预测所致.

主计总处也预估2013年通膨率年增1.31%,原估为年增1.27%.出口方面,主计总处预测今年以美元计价海关出口3,194亿美元,年增率在去年衰退2.32%之较低基数下,可望提高为增6.07%;进口因出口成长带动引申需求,预测为2,895亿美元,增6.95%.

根据路透此前访查10家金融机构,分析师认为第四季经济成长率料为3.1%,较原先预估的2.97%为高,因第四季出口以及民间消费表现不差.

以下为主计处公布的相关数据:

*2012年第四季经济成长率年增3.42%(路透调查为预估成长3.10%)

*2012年第四季经济成长率经季调对上季成长1.47%(SAQR)

以下为预估值:

*2013年GDP按年成长3.53%(先前估为成长3.15%)

*2013年CPI按年成长1.31%(先前估为成长1.27%)

*2013年出口年增6.07%,进口年增6.95%

**分析师评论**

--永丰银行经济分析师 陈鸿书:

台湾今年的经济成长将会转好,主要是欧元区展望转向正向,对出口导向的经济体会有较佳的反弹效应.但通膨会微幅高于去年,不过去年基期已高,因此物价不会再上涨太多.到第四季之前,我们都不预期台湾央行会对货币政策有所调整,整个经济情势还没有好到可以升息.此外,如果中国开始规范过热的房地产并进行改革,今年下半年的不确定因素就会较多.

--元大投顾总经策略师 王诚宏:

台湾经济已进入上修循环,去年上半年已完成触底,目前轨道慢慢向上.去年GDP为1.25%是非常优于预期的,主要靠第四季的旺季效果拉抬,也合乎第四季应有的水准.今年3.53%是各机构的最大交集,符合大家最平均的预期.由于今年上半进入低基期的周期,预估第三季以前都会不错,加以第四季旺季,所以全年GDP还有上修的可能.至于货币政策要到第三季才有改变机会,会朝升息的方向考虑.

--元富投顾分析师 许芷雁:

这个数据算是符合预期.但今年要留意台湾复苏的动能是不是很坚实.因为去年上半年基期较低,即使全年每季都有3%以上的成长率,对台湾来说复苏也不是太正面.这主要还是反应国际状态,不过电子产品类型的改变已导致台湾竞争力下滑,现在台湾只有少数厂商吃苹果,面对新潮流,台湾还是要想想怎么维持代工角色.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周三收高0.4%,报7,832.98点.

--台币兑美元 周三收低1.1分报29.570.

--台湾指标五年期公债102/2期 收跌0.21基点报0.9051%.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

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**相关背景**

--台湾央行在第四季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连六度维持利率不变.