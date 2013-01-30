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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 13:57 BJT

台湾股市: 收高30.98点,受大陆加大两岸金融联系消息推动

路透台北1月30日 - 台湾股市周三收高0.4%,金融保险类指数 涨幅居前,此前中国大陆宣布了一系列举措向台湾开放其证券及期货市场.

加权股价指数 收高30.98点至7,832.98点.

台湾第一大券商的母公司-元大金控 跳涨4%,金融保险类股涨0.7%.

据初步数据,大盘成交值 为805.89亿台币,上日为763.33亿.(完)
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