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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 08:43 BJT

台湾数据: 去年第四季GDP概估为年增3.42%,上调今年预估值--主计总处

路透台北1月31日 - 台湾主计总处周四公布,去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.42%,高于市场预期的年增3.10%.

主计总处并预估,2013年全年经济成长率为3.53%,先前预估为3.15%;通膨率预估年增1.31%,原估为年增1.27%.今年全年出口成长6.07%,进口则成长6.95%.

根据路透此前访查10家金融机构,分析师认为第四季经济成长率料为3.1%,较原先预估的2.97%为高,因第四季出口以及民间消费表现不差.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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