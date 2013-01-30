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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 13:58 BJT

日本股市: 日经指数尾盘升2.03%,东证股价指数涨1.46%

路透东京1月30日 - 日本股市日经指数 周三尾盘上涨2.03%至11,087.58点.东证股价指数 涨1.46%至934.24点.(完)
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