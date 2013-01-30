香港房地产: 中文大学调查指市民对政府增加供应的房屋政策信心不足

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透香港1月30日 - 香港中文大学香港亚太研究所周三发表的调查指出,多数市民相信,施政报告中提出的无论是公屋或居屋建造数目,以及多项增加房屋土地供应措施,都未能解决市民住屋问题,间接反映市民对特首梁振英房屋政策的信心不足.
调查显示,稍多于一半的市民相信,施政报告中提出的无论是公屋或居屋建造数目,皆不能解决基层及合资格购买居屋市民的住屋问题.
此外,尽管报告提出了多项增加房屋土地供应的措施,但认为该等措施未能解决短中期及长远土地供应的市民比例,都较认为可以的多,间接反映了市民对梁振英房屋政策的信心不足.
"导致当前香港房屋问题极为严重的成因根深柢固,房屋以至土地供应政策其实涉及巨大利益,关系错综复杂,过去一直难以解决,现在要处理亦非一时三刻能见成效;加上梁振英民望不高,施政阻力重重,故市民对其施政信心不大."中大亚太研究所研究人员称.
在曾荫权任内领导的"前朝"特区政府,暂停了定期卖地多年,改为通过发展商主动申请"勾地"(在土地申请表中申请出售土地)和招标形式卖地,令到土地供应大减.加上金融海啸后,全球央行齐齐"放水",市场流动性大增,香港超低利率持续,以及用家和投资需要持续增加等多种因素带动下,过去四年住宅楼价大涨一倍,一般市民置业愈来愈困难.
虽然梁振英在其首份施政报告中指出房地产是"重中之重"的问题,并提出2013-17年每年供应约1.5万个公屋单位,到2018-20年每年增加至最少2万个,但中文大学的调查结果显示,51.2%的受访者认为这个建屋数量并不能够解决基层市民的住屋问题;有39.7%的受访者表示没信心政府可以达到这个建造公屋目标,表示有信心的仅20.7%,而表示"一半半"的则有37%.
在居屋供应方面,施政报告提到2013-17年每年约提供1,000个单位,到2018-20年每年约增加至5,000个.可是,调查结果却表明,56%的受访者认为这个居屋建造数量并不能解决合资格购买居屋市民的住屋问题,表示可以的仅有12.2%.同样地,表示有信心政府能达致居屋建屋目标的受访者亦较少,只有22.2%,没信心的则有33.5%,回答"一半半"的则最多,有41.9%.
调查亦显示,在土地供应问题上,较多受访者怀疑施政报告中相关措施解决问题的可能性,对政府能否落实这些措施的信心亦不大.(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追