香港房地产: 中文大学调查指市民对政府增加供应的房屋政策信心不足

路透香港1月30日 - 香港中文大学香港亚太研究所周三发表的调查指出,多数市民相信,施政报告中提出的无论是公屋或居屋建造数目,以及多项增加房屋土地供应措施,都未能解决市民住屋问题,间接反映市民对特首梁振英房屋政策的信心不足.

调查显示,稍多于一半的市民相信,施政报告中提出的无论是公屋或居屋建造数目,皆不能解决基层及合资格购买居屋市民的住屋问题.

此外,尽管报告提出了多项增加房屋土地供应的措施,但认为该等措施未能解决短中期及长远土地供应的市民比例,都较认为可以的多,间接反映了市民对梁振英房屋政策的信心不足.

"导致当前香港房屋问题极为严重的成因根深柢固,房屋以至土地供应政策其实涉及巨大利益,关系错综复杂,过去一直难以解决,现在要处理亦非一时三刻能见成效;加上梁振英民望不高,施政阻力重重,故市民对其施政信心不大."中大亚太研究所研究人员称.

在曾荫权任内领导的"前朝"特区政府,暂停了定期卖地多年,改为通过发展商主动申请"勾地"(在土地申请表中申请出售土地)和招标形式卖地,令到土地供应大减.加上金融海啸后,全球央行齐齐"放水",市场流动性大增,香港超低利率持续,以及用家和投资需要持续增加等多种因素带动下,过去四年住宅楼价大涨一倍,一般市民置业愈来愈困难.

虽然梁振英在其首份施政报告中指出房地产是"重中之重"的问题,并提出2013-17年每年供应约1.5万个公屋单位,到2018-20年每年增加至最少2万个,但中文大学的调查结果显示,51.2%的受访者认为这个建屋数量并不能够解决基层市民的住屋问题;有39.7%的受访者表示没信心政府可以达到这个建造公屋目标,表示有信心的仅20.7%,而表示"一半半"的则有37%.

在居屋供应方面,施政报告提到2013-17年每年约提供1,000个单位,到2018-20年每年约增加至5,000个.可是,调查结果却表明,56%的受访者认为这个居屋建造数量并不能解决合资格购买居屋市民的住屋问题,表示可以的仅有12.2%.同样地,表示有信心政府能达致居屋建屋目标的受访者亦较少,只有22.2%,没信心的则有33.5%,回答"一半半"的则最多,有41.9%.