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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:29 BJT

日股业绩: 佳能2012年集团净利较上年减少9.7%

路透1月30日 - 日本佳能 周三公布:

* 第四季集团营业利润为777亿日圆,较上年同期减少17.9%

* 第四季集团税前获利891.1亿日圆,较上年同期减少3.8%

* 第四季集团净利为611.7亿日圆,上年同期为614.3亿日圆

* 2012年集团营业利润为3,238.6亿日圆(减少14.3%),前一年为获利3,780.7亿

* 预计2013年获利4,100亿日圆(增长26.6%)

* 2012年集团净利为2,245.6亿日圆(减少9.7%),前一年为2,486.3亿

* 预计2013年集团净利2,550亿日圆(增长13.6%) (完)
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