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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 14:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆的买单再度入场

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* 日本和其它投资者买盘推动美元/日圆从90.67升至91.03.

* 停止单建在91.35上方,但在91.50和92.00下方有更多卖单.

* 两个水准上方都有停止单.

* 自90.50一路向下都挂有买单. (完)

(编译 高琦; 审校 石冠兰)
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