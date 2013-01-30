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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 16:31 BJT

香港个股: 中海油称2013年产量目标3.38-3.48亿桶油当量

路透香港1月30日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周三称,其于2013年净产量目标为3.38-3.48亿桶油当量,以中位数计与去年基本持平.

该公司在联交所一份声明中并称,预计2012年净产量为3.41-3.43亿桶油当量.

中海油周三收升1.86%,报16.4港元.(完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 雷美珍; 审校 林高丽)
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