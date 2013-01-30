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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 14:49 BJT

路透基点: 中渝置地34亿港元贷款由五家银行联贷--RLPC

路透香港1月30日 - 汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士指出,中渝置地上周签订一项34亿港元(4.38亿美元)三年期分期偿还贷款,由五家银行联贷.

汇丰担任代理行,其他四家银行为东亚银行、恒生银行、中国工商银行及永隆银行.

中渝置地在11月29日取得一笔6亿港元俱乐部贷款.这笔贷款的谈判价格为综合收益超过450个基点.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
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