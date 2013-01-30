中国股市: 沪综指连续第三日收升并创八个月新高,受地产等权重股带动

路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收升,并创八个月来新高,受地产和 金融等权重股带动.分析师认为,市场向好的宏观基础愈加稳固,加上市场人气重聚,故短线向 好趋势未变,高位震荡上扬依然是大概率事件. 沪综指 收报2,382.475点,涨23.498点或1%;此前收盘高点是去年5月30日的2,384 .668.上海A股今日成交额为1,245亿元人民币,上日为1,244亿元. 东北证券分析师沈正阳表示,"市场目前基本面没有大的利空消息,情绪改善后市场活跃 度较强;技术上经受住上周四的调整后没有跌破月线,技术和基本面都支持股指高位运行". 今日股指主要受保险等金融和地产权重带动,交通运输、石油、钢铁等滞涨板块亦有所 表现.金地集团 大涨9.8%,报7.84元. 沪深300指数 收涨0.48%,报2,688.711点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,690.2点,涨0.61%,成交量为577,346手.(完)