中国股市: 沪综指连续第三日收升并创八个月新高,受地产等权重股带动

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
路透北京1月30日 - 中国股市沪综指周三连续第三日收升,并创八个月来新高,受地产和 金融等权重股带动.分析师认为,市场向好的宏观基础愈加稳固,加上市场人气重聚,故短线向 好趋势未变,高位震荡上扬依然是大概率事件. 沪综指 收报2,382.475点,涨23.498点或1%;此前收盘高点是去年5月30日的2,384 .668.上海A股今日成交额为1,245亿元人民币,上日为1,244亿元. 东北证券分析师沈正阳表示,"市场目前基本面没有大的利空消息,情绪改善后市场活跃 度较强;技术上经受住上周四的调整后没有跌破月线,技术和基本面都支持股指高位运行". 今日股指主要受保险等金融和地产权重带动,交通运输、石油、钢铁等滞涨板块亦有所 表现.金地集团 大涨9.8%,报7.84元. 沪深300指数 收涨0.48%,报2,688.711点.沪深300指数2月合约 尾盘报2 ,690.2点,涨0.61%,成交量为577,346手.(完)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190