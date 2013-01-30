中国资管: 三峡全通信托按合同规定将到期日延期三个月--中信信托公告

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京1月30日 - 中信信托发布临时公告称,因三峡全通公司的违约行为,导致"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划"优先级信托受益权无法于预定到期日届满时获得足额兑付,公司决定存续的优先级信托受益权的到期日延期三个月.
依照中信信托网站刊登的公告,该信托计划成立时即规定优先级收益权延期可以延长三个月.
公告称,2011年12月28日，中信信托有限责任公司发起设立的"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划"依法成立，分4次分别募集完成,信托本金共计人民币133,350万元人民币,信托期限为18个月,全部为现金形式认购.信托受益权分层分类,其中优先级信托本金99,993万元,期限为各类成立日起12个月,可延长3个月.
该信托资金全部用于向宜昌三峡全通涂镀板有限公司发放流动资金贷款.且宜昌国资委旗下的宜昌市夷陵国有资产经营有限公司拿出面积为2,800亩的两块住宅和商业用地(估价不低于30.7亿元)为本信托计划的还款提供抵押担保,抵押率为36.16%;同时按照与优先级1∶3的比例,以3.34亿元认购该信托计划的普通级受益权.
不过,受宏观环境影响,今年以来钢材价格持续下跌,三峡全通也因经营状况困难,导致资金周转紧张.根据合同规定,三峡全通公司应当于2013年1月14日偿还贷款本息11,855万元,于2013年1月16日偿还贷款本息47,247万元.
"截至2013年1月28日,本信托计划信托专户仍未收到该两期应收本息及违约金."公告称,"因三峡全通公司的违约行为,导致本信托计划优先级信托受益权无法于预定到期日届满时获得足额兑付,本公司决定存续的优先级信托受益权的到期日延期三个月."
此前,中信信托相关人士告诉路透,也不希望杀鸡取卵,非到了撕破脸处置抵押物的时候.还是希望地方政府能够讲诚信,共同拿出解决办法."我们还是希望能够支持实体经济,想办法怎样让企业继续运作起来." (完) (发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追