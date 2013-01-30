中国资管: 三峡全通信托按合同规定将到期日延期三个月--中信信托公告

路透北京1月30日 - 中信信托发布临时公告称,因三峡全通公司的违约行为,导致"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划"优先级信托受益权无法于预定到期日届满时获得足额兑付,公司决定存续的优先级信托受益权的到期日延期三个月.

依照中信信托网站刊登的公告,该信托计划成立时即规定优先级收益权延期可以延长三个月.

公告称,2011年12月28日，中信信托有限责任公司发起设立的"中信制造-三峡全通贷款集合资金信托计划"依法成立，分4次分别募集完成,信托本金共计人民币133,350万元人民币,信托期限为18个月,全部为现金形式认购.信托受益权分层分类,其中优先级信托本金99,993万元,期限为各类成立日起12个月,可延长3个月.

该信托资金全部用于向宜昌三峡全通涂镀板有限公司发放流动资金贷款.且宜昌国资委旗下的宜昌市夷陵国有资产经营有限公司拿出面积为2,800亩的两块住宅和商业用地(估价不低于30.7亿元)为本信托计划的还款提供抵押担保,抵押率为36.16%;同时按照与优先级1∶3的比例,以3.34亿元认购该信托计划的普通级受益权.

不过,受宏观环境影响,今年以来钢材价格持续下跌,三峡全通也因经营状况困难,导致资金周转紧张.根据合同规定,三峡全通公司应当于2013年1月14日偿还贷款本息11,855万元,于2013年1月16日偿还贷款本息47,247万元.

"截至2013年1月28日,本信托计划信托专户仍未收到该两期应收本息及违约金."公告称,"因三峡全通公司的违约行为,导致本信托计划优先级信托受益权无法于预定到期日届满时获得足额兑付,本公司决定存续的优先级信托受益权的到期日延期三个月."