《两岸金融分析》千亿RQFII额度助台资涌入大陆资本市场,短期仅试水动静不大

* 台资获RQFII额度,令大陆机构投资者多元化

* 目前台湾人民币资金池不大,短期内"西流"规模有限

* 台湾不需担忧资金外流

作者 林琦/林妙容

路透上海/台北1月30日 - 中国大陆考虑对台湾增加千亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度,为大陆资本市场资金面再添一条注水管道,这亦令中国证监会主席郭树清一直倡导的积极引入机构投资者政策得到进一步深化.

不过业内人士指出,目前台湾的离岸人民币资金池规模有限,以及试点初期双方将会谨慎前行,短期内两岸在金融投资方面的新政很难会对大陆资本市场造成明显影响,同样亦不太会令台湾资金外流.

国泰君安首席策略分析师钟华表示,目前QFII和RQFII占整个市场的体量尚小,所以RQFII的扩容只是一种心理预期式的利好,仅是一种助涨因素,实际作用并非大家外界想象的那么大.

"海外机构只是起到催化剂的作用,国内市场更多受自身因素所主导."他称.

中国于2011年底启动人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点,初期试点额度约人民币200亿元,随后扩大至700亿元,去年底中国证监会宣布在此基础上,继续增加2,000亿元额度.

对于此次再度对台湾开放千亿元RQFII投资额度,银河证券资深分析师任承德则认为,这对国内股市有较大的促进作用,"外资对A股市场的理解和操作手法,与国内投资者完全不一样."

在他看来,去年12月初开始的国内A股市场反弹行情部分归功于合格境外机构投资者(QFII)的增多."当时,也只有海外资金才会去买银行股,国内投资者只会看技术面."他称.

中国股市沪综指 自去年12月开始一波反弹行情,至周三收创8个月新高,累积最大涨幅已达22%.

而受两岸证券相互开放利多激励,周三台湾金融保险类指数 涨幅达0.74%,其中台湾证券业龙头元大宝来母公司元大金控 盘中涨幅更近4%,均明显优于大盘微升0.4%.

郭树清上任一年多以来,一直不余遗力地引入QFII等海外机构投资者.近期他在香港公开表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."

他周二访台参加两岸证券和期货监管合作会议,大陆方面表态,考虑对台增加1,000亿元RQFII额度,研究允许在大陆的台港澳居民直接以人民币投资A股;并会适度放宽台湾QFII的申请门槛.

**初期谨慎**

"从无到有,一下子就批1,000亿元,证监会的魄力真够大的."上海一家券商QFII业务经理表示,证监会近阶段本来就期望能够引入更多的海外资金,让A股市场稳定下来,台湾方面找到了合适的谈判时机.

他预计,接下来两岸券商合作的机会将会增加许多,整个资本市场亦有不断扩大的趋势.但就目前来看,来自台湾的QFII和RQFII能走多远,走多快,还需要再观察,预计开放初期双方都会比较谨慎,流入大陆的台湾资金不会太大.

现实的情况是:台湾离岸人民币资金池规模尚不大.台湾央行最新数据显示,台湾银行业的国际金融业务分行(OBU)人民币存款去年11月仅214.92亿元.当然,该数据只反映在台湾的海外人士所持人民币,并不含台湾居民所持人民币,台湾已计划下月起将开始对台湾居民开展人民币业务.

目前台湾官方未对整个人民币资金池提供预估,但台湾当地银行界预计短期内人民币占台湾存款总量的平均值在3%上下,即2,000亿元人民币左右.可供对比的是,去年11月底香港的人民币存款规模为5,710亿元,而授予香港机构共2,700亿元的RQFII额度目前仅使用逾700亿元.

台湾一位不愿具名的金融业分析师指出,虽然目前看来台湾机构及个人对人民币商品有高度兴趣,但不可能一夕之间就达到1,000亿人民币.合理的推论是证监会将依照台湾人民币资金池的累积速度给予相应的RQFII额度.

台湾日盛投顾分析师张圣鸿称,从资金的流动性来看,台湾转投人民币产品的流动看来将大于陆资投资台湾.但以香港经验来看,RQFII在2011年上路至今,其额度审批循序渐近,至今有700亿元,台湾的1,000亿元恐怕也要分好几年进入大陆.

**债券产品争先**

业内人士指出,台湾资金初到大陆资本市场闯荡,最先涉足可能是债券市场,这或会令A股投资者有些失望.

在中国证监会本次提出RQFII额度前,台湾投信业者(基金管理公司)已积极准备推出人民币计价基金.

但台湾一位负责相关业务的投信分析师表示,目前业者规划的人民币计价基金仍以中国大陆的固定收益产品为主,包括债券及货币产品.由于A股市况较难掌握,对投入A股的人民币基金将晚于固定收益产品推出.

"初期一定是以固定收益商品为主,因为毕竟是新的市场,要考虑到稳健的收益率."该分析师指出.

当年在香港推出首批RQFII产品时,就以投资境内债券市场为主.其债券投资比例不低于80％,股票投资比例不超过20％.

**勿需担忧台湾资金外流**

中国证监会首肯台湾RQFII试点,并降低台资券商申请QFII资格门槛,加上开放对象及于一般民众,等于推出了陆股直通车,但也引发部分忧虑台湾资金外流的声音.

台湾渣打银行首席经济学家符铭财指出,RQFII所给予的1,000亿人民币额度,及台湾提高大陆QDII额度至10亿美元,两者相较过去台湾对大陆经贸往来的总量及投资,其比例其实不高,若说要担忧资金外流恐怕是多虑了.

"过去台湾对大陆的资金流出一直都是单向不对等的状况,我反而期待台湾人民币计价商品陆续发行后,资金流可以更平衡一些."他说.

在直接投资(FDI)部分,台湾对大陆投资一向大幅超越大陆对台湾投资.据台湾投资审议委员会的统计,去年单年台湾对大陆的FDI达109.24亿美元(约680亿人民币),但自2009年6月底台湾开放陆资投资以来,累计陆资对台FDI仅有5.36亿美元.

张圣鸿认为,两岸资金的流动速度或不及外界想像的快,QDII一年10亿美元对台股的贡献将是杯水车薪,而1,000亿人民币对A股也不可能立即产生影响.