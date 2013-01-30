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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 15:41 BJT

日本个股: 丰田汽车将在美召回75.2万辆Corolla和Corolla Matrix汽车

路透东京1月30日 - 日本丰田汽车 周三表示:

* 将在美国召回75.2万辆Corolla和Corolla Matrix车型,因安全气囊出现问题

* 将在美国召回27万辆Lexus IS车型,因雨刷问题.(完)
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