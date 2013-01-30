台湾货币市场: 短率相对平稳,央行冲销短钱力道弱

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
* 央行冲销力道薄弱
* 资金甚为充裕
* 一路宽松到年前
路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周三平稳.央行冲销短钱的力道薄弱,令银行间资金充斥,市场丝毫感觉不到农历年前的资金紧张气氛,短率稳于低位.
交易人士表示,央行几乎关上收受隔夜资金的窗口,市场上资金甚多,虽稍有些分配不均,但钱很好找.多钱的银行蜂踊买票,若买不到短票也愿意以相对低的利率拆出予票券商,资金不虞匮乏.
"完全没有农历年前的紧张气氛,"一位大型银行资金调度人员说.
票券商交易员也说,近期原本银行因为领现钞之后,拆出动作大为保守,致令资金情势一度趋于紧张.但央行近两日几乎没有收入隔夜资金,银行的钱马上多了起来,为了消化资金,连拆款予票券商也愿意承做.
"我看会一路宽松到年前了,"前述票券商交易员说.
本地时间15:16银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.394%,上日在0.385%.今日区间在0.385-0.42%,上日收0.295-0.43%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.47%,上日在0.388-0.48%,二周拆款的区间则在0.41-0.47%,上日在0.42%.
**短票利率向低位靠拢**
短票市场方面,票券商指出,由于央行代收隔夜资金的力道很小,使得银行游资非常多,银行买票的意愿相当强烈,短票利率稍有向下.
"昨天央行都没有收,有人昨天下午就来框票了,"交易员表示.
农历年后到期的短票利率在0.75%,上日在0.75%-0.77%.落点在农历年前的短票利率则在0.73%,上日的区间在0.73-0.74%.
台湾央行周三存单到期金额117亿台币,存单发行金额央行稍晚公布.
本周存单到期总额1兆(万亿)44.35亿,本周余日存单到期情况是:周四34亿以及周五6,873.9亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周二超额准备为585亿台币;累计超额准备为1,181亿台币,加计前期1%的超额准备为4,111亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率则是平稳.月底投信赎回并不明显,倒是部分银行因应农历年关资金需求操作较为保守,整体资金供应仍偏宽松,令利率持稳在既有区间不变.
券商调度人士表示,投信月底虽面临赎回,但大部分是一早走钱,稍晚又回补,因此找券的需求仍高.今日虽有鸿海 2317.TW 110.5亿台币公司债交割,但似乎也没法满足来自投信与寿险端消化资金的需求.
"早上(投信)就是一进一出,钱还是很多."一大型券商交易员说.
另一大型券商交易员称,农历年前可安排资金落点只剩下五个交易日,2月7日起证券商后台就不再支援,因此目前大部分承作的资金落点都已跨到年后,利率则多持平在既有水准.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.71%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,同于上日.(完) (集体采写 董永年; 审校 黄凯)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追