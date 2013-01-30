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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:26 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:欧元/美元限于窄幅区间,澳元/日圆继续上扬

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* 美元/日圆和澳元/日圆上涨0.2%,欧元/日圆升0.3%,美元限于窄幅区间交投.

* 欧元/美元走势在1.3500的期权障碍位处受阻,但上方建有大规模的停损单.

* 澳元/日圆触及三年新高95.31,接近95.40处的76.4%回档位,下道目标是100.

* 关注事件包括:欧元区景气和信心指数,欧洲央行的三个月LTRO操作,美国第四季GDP报告,以及美联储会议结果.(完)

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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