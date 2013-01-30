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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:38 BJT

台湾债市: 102/2殖利率收上影线,等待美联储会议结论

路透台北1月30日 - 台湾公债殖利率周三收低.虽然在亚洲交易时段的美国10年期公债殖利率突破2%,不过在银行逢高承接下,令五年公债102/2殖利率在弹破得标利率0.911%后拉回收低.

交易员表示,将观察今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议的决议,是否令美债延续亚洲盘的走势,若殖利率正式站稳2.0%大关,台债料将承压,周五将公布的非农就业数据也是关键.此外,台币是否续贬,以及央行现任总裁彭淮南是否续任,也都会牵动债市走向.明日102/2殖利率区间暂看0.895-0.911%.

"逢高看到一些买盘,就不知道是短线操作还是持有到年后?"一票券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,今日102/2殖利率压回至0.911%之下,令该券技术上收了一根小小的上影线,但是否止弹回稳尚不确定,应该要等到周五美国非农就业数据公布后的美债表现,才会确定台债的最终区间位置.

美国公债价格周三在亚洲交易时段下跌,推动10年期美债收益率(殖利率)升至2%上方的九个月高位.不过收益率能在多大程度上升离该关键水准,可能取决于美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济的看法.

台湾央行总裁彭淮南任期将于2月25日届满,各方盛传他将续任总裁一职,估计农历年前人事命令可望确定.

不过也有本地杂志报导称,行政院长陈冲将转任央行总裁,惟今日总统府发布澄清声明表示不予评论.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 102/4 +2.00 0.7200 0.7050-0.7250 6.5

5 102/2 -0.21 0.9051 0.9042-0.9115 156.5

10 101/9 -0.15 1.1900 1.1880-1.1979 41.5

15 102/1 +0.80 1.4530 1.4350-1.4530 1.5

20 102/3 -0.65 1.6000 1.6000-1.6015 5.0

今日稍晚,美联储将公布政策会议决议,市场关注其政策声明中是否有限制购买债券的线索.若有任何迹象显示,美联储可能在2013年末前削减或停止最新一轮量化宽松,都可能导致美债下跌.

一证券交易主管认为,如果今晚美债受美联储会议决议影响,令10年公债殖利率站稳2.0%,那么台债10年券殖利率弹升至1.20%应该是合理的位置.

年期 期别 收盘价

30 101/8 没有成交

20 102/3 1.6000

15 102/1 1.4530

10 101/9 1.1900

5 102/2 0.9051

2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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