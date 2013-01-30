台湾债市: 102/2殖利率收上影线,等待美联储会议结论

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透台北1月30日 - 台湾公债殖利率周三收低.虽然在亚洲交易时段的美国10年期公债殖利率突破2%,不过在银行逢高承接下,令五年公债102/2殖利率在弹破得标利率0.911%后拉回收低.
交易员表示,将观察今晚美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议的决议,是否令美债延续亚洲盘的走势,若殖利率正式站稳2.0%大关,台债料将承压,周五将公布的非农就业数据也是关键.此外,台币是否续贬,以及央行现任总裁彭淮南是否续任,也都会牵动债市走向.明日102/2殖利率区间暂看0.895-0.911%.
"逢高看到一些买盘,就不知道是短线操作还是持有到年后?"一票券商交易员说.
另一证券商交易主管则称,今日102/2殖利率压回至0.911%之下,令该券技术上收了一根小小的上影线,但是否止弹回稳尚不确定,应该要等到周五美国非农就业数据公布后的美债表现,才会确定台债的最终区间位置.
美国公债价格周三在亚洲交易时段下跌,推动10年期美债收益率(殖利率)升至2%上方的九个月高位.不过收益率能在多大程度上升离该关键水准,可能取决于美国联邦储备理事会(FED,美联储)对经济的看法.
台湾央行总裁彭淮南任期将于2月25日届满,各方盛传他将续任总裁一职,估计农历年前人事命令可望确定.
不过也有本地杂志报导称,行政院长陈冲将转任央行总裁,惟今日总统府发布澄清声明表示不予评论.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 102/4 +2.00 0.7200 0.7050-0.7250 6.5
5 102/2 -0.21 0.9051 0.9042-0.9115 156.5
10 101/9 -0.15 1.1900 1.1880-1.1979 41.5
15 102/1 +0.80 1.4530 1.4350-1.4530 1.5
20 102/3 -0.65 1.6000 1.6000-1.6015 5.0
今日稍晚,美联储将公布政策会议决议,市场关注其政策声明中是否有限制购买债券的线索.若有任何迹象显示,美联储可能在2013年末前削减或停止最新一轮量化宽松,都可能导致美债下跌.
一证券交易主管认为,如果今晚美债受美联储会议决议影响,令10年公债殖利率站稳2.0%,那么台债10年券殖利率弹升至1.20%应该是合理的位置.
年期 期别 收盘价
30 101/8 没有成交
20 102/3 1.6000
15 102/1 1.4530
10 101/9 1.1900
5 102/2 0.9051
2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追