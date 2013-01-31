中国公开市场: 今日进行1,000亿元七天逆回购,本周净投放590亿

路透上海1月31日 - 业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,000亿元人民币的七天期逆回购操作.据路透计算,央行公开市场本周将净投放590亿元.

央行周二公开市场七天期逆回购放量至800亿元,令单日净投放达270亿元.春节及月末时点临近,部分机构资金需求渐增,同时一二级资金利率利差收窄,均推升逆回购需求,央行顺势放量操作,维稳资金面.

此前中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中上周规模续降至490亿元.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

中国人民银行此前宣布,自1月18日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.