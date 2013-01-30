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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 15:47 BJT

台湾人事: 总统府称对外传阁揆及央行总裁人选不予评论

路透台北1月30日 - 台湾总统府今日午后发出新闻稿表示,针对外传下任阁揆及央行总裁人选不予评论.

今日午间台湾金融市场传出,本地周刊媒体"新新闻"于明日将出刊的内容中,报导"下任阁揆江宜桦,陈冲可望转任央行总裁",由于传言甚嚣尘上,有交易员担忧因现任央行总裁彭淮南与陈冲此前对货币政策采取不同立场,而引发讨论.而该传言也引发总统府关切.

总统府发言人范姜泰基对路透表示,"人事问题我们没有评论."

总统府稍后也发出新闻稿指出,"总统随时都在检视政府团队成员的步伐,一切以国家发展为最优先的考量,对于媒体捕风捉影的报导内容,总统府不予评论."(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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