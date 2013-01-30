更新版 1-《中国企业债发行日程表》--1月30日

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
(新增更多内容) (欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 贵州高速公路 20 7 6.90% AA 1/25-1/31 东方证券 开发总公司 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== 青岛胶州城市 17 7 6.59% AA 1/25-1/31 兴业证券 发展投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 泰安市泰山 18 7 6.76% AA+ 1/25-1/31 恒泰证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 山西煤炭 25 10 前7年5.25% AAA 1/28-2/1 国泰君安证券 运销集团 (第七年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== 济宁高新城投 12 7 6.60% AA 1/28-2/1 国泰君安证券 =================================================================================== 无锡锡东新城 15 7 6.65% AA 1/28-2/1 东吴证券 建设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 杭州高新区 5 7 6.45% AA 1/28-2/1 国信证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 南充发展 20 7 6.69% AA 1/28-2/1 国开证券 投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中航证券 =================================================================================== 镇江水利投资 14 7 *6.60% AA 1/30-2/1 银河证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 蓬莱市蓬莱阁 8 8 6.80% AA- 1/30-2/1 齐鲁证券 旅游公司 (第3-7年每年偿还15%本金,第8年偿还25%本金;重庆三峡担保集团担保) =================================================================================== 重庆綦江东部 12 7 6.75% AA 1/29-2/4 广州证券 新城开发公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 三门峡财经 13 7 6.68% AA 1/29-2/4 华龙证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,三门峡投资集团担保) =================================================================================== 南京禄口机场 16 10 前五年5.15% AA+ 1/29-2/4 瑞信方正证券 (第五年末附投资者选择权/江苏交通控股提供担保) =================================================================================== 晶科能源 8 6 前三年8.99% AA- 1/29-2/4 兴业证券 (第五年末附投资者选择权/上饶城投集团担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追