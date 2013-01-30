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市场报道 | 2013年 1月 30日 星期三 15:50 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下跌,静候瑞士KOF领先指标

KOF指标将于0800GMT公布,路透调查显示,1月该指标可能由12月的1.28跌至1.26.

周三稍早公布的UBS瑞士消费指标在12月升至1.34,11月为1.23.

"数据上升主要是由于瑞士居民的酒店住宿有所增加.零售业领域并未报告有改善,该领域仍然停滞在较低水平."UBS经济学家写道.

至0729GMT,瑞郎兑欧元跌0.2%,报1.2449.

瑞郎/美元几近持平于0.9214.(完)

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(编译 沈以文/郑茵 审校 王洋/张若琪)
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