《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月30日

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京1月30日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.2203人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 3.65 0.388 1.51 市北高新 8.46 0.597 2.28 大众交通 5.07 0.612 1.33 永生投资 17.44 1.311 2.14 老凤祥 24.2 2.818 1.38 S中纺机 12.45 0.611 3.28 鼎立股份 11.73 0.721 2.62 氯碱化工 8.39 0.539 2.50 双钱股份 9.06 0.759 1.92 海立股份 7.54 0.601 2.02 浦东金桥 8.8 1.047 1.35 外高桥 9.83 0.926 1.71 ST联华 9.06 0.589 2.47 锦江投资 7.12 0.839 1.36 中路股份 12.22 0.793 2.48 金山开发 8.58 0.56 2.46 海欣股份 5.77 0.45 2.06 耀皮玻璃 6.17 0.543 1.83 大江股份 4.38 0.318 2.21 上柴股份 12.86 0.812 2.55 丹化科技 13.4 1.044 2.06 上海三毛 7.76 0.802 1.56 友谊股份 8.87 1.383 1.03 上工申贝 7.45 0.472 2.54 上海机电 8.35 1.185 1.13 宝信软件 14.48 1.42 1.64 上海物贸 4.47 0.509 1.41 自仪股份 6.33 0.56 1.82 上海普天 9 0.604 2.40 陆家嘴 12.25 1.484 1.33 华新水泥 17.4 1.967 1.42 锦江股份 14.69 1.618 1.46 鄂尔多斯 9.12 1.081 1.36 华电能源 2.7 0.293 1.48 SST天海 7.44 0.521 2.30 大名城 6.22 0.482 2.07 东方通信 4.69 0.436 1.73 黄山旅游 14.26 1.674 1.37 开开实业 10.27 0.857 1.93 海南航空 4.35 0.703 0.99 ST轻骑 4.86 0.293 2.67 振华重工 3.5 0.418 1.35 锦州港 3.67 0.41 1.44 九龙山 3.3 0.385 1.38 凌云股份 7.15 0.601 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 尹嫄婷; 审校 张喜良)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追