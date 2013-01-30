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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 16:10 BJT

金属期市: LME期铜触及三周高位,受全球经济增长希望鼓舞

0702GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8144.00 41.00 +0.51 2.71

上海期铜 59260 570 +0.97 2.74

COMEX期铜 370.15 1.00 +0.27 1.34

LME期铝 2066.75 6.75 +0.33 -0.21

上海期铝 15215 60 +0.40 -0.85

LME期锌 2116.50 21.50 +1.03 2.57

上海期锌 15925 380 +2.44 2.44

LME期镍 17880.00 30.00 +0.17 4.23

LME期铅 2415.25 10.25 +0.43 3.22

上海期铅 15470.00 70.00 +0.45 1.44

LME期锡 24699.00 49.00 +0.20 5.55

LME/上海套利价差^ 221

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/侯向明; 审校 高琦/张若琪)
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