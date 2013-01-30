中国债市: 基本面乐观预期支撑利率互换继续陡峭化,长端上行空间待观察

路透上海1月30日 - 受对经济基本面乐观预期支撑,中国人民币利率互换周三再现陡峭化,其中五年期品种涨幅达5个基点(bp)左右.一年等短端,受作为基准的七天回购加权利率连涨影响暂时并不明显.

交易员表示,年初以来IRS短端降幅明显,若资金面预期不发生实质变化,曲线能否进一步陡峭化可能将更多取决于长端的涨势.不过就目前情况来看,其再上行空间还需要再观察.

北京一银行交易员称,今日IRS还是长端涨势相对明显."我觉得现在整体风险情绪就是比较好,就体现在这个曲线的陡峭程度里."

美联储将在周三结束为期两天的政策会议后发布声明,料将重申其购债政策将持续至就业市场前景明显改善.此外,路透调查分析师预计,定于周三公布的美国国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.美国还将于周五公布非农就业报告.

上海一银行交易员进一步表示,外围和中国的经济形势向好的预期普遍较强,这对长端升势形成支撑.但年初以来曲线陡峭化不断加剧,若短端持稳,短期长端能否维持升势还需要观察.

路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.1925/3.2900 3.1540/3.2340 3.4860/3.5690 3.7240/3.8070 3.6950/4.0025

周二 3.1450/3.2450 3.1380/3.2220 3.4440/3.5340 3.6720/3.7610 3.6640/3.9240

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变动 +0.0475/0.0450 +0.0160/+0.0120 +0.0420/0.0350 +0.0520/+0.0460 +0.0310/+0.0785

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.