中国债市: 基本面乐观预期支撑利率互换继续陡峭化,长端上行空间待观察

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透上海1月30日 - 受对经济基本面乐观预期支撑,中国人民币利率互换周三再现陡峭化,其中五年期品种涨幅达5个基点(bp)左右.一年等短端,受作为基准的七天回购加权利率连涨影响暂时并不明显.
交易员表示,年初以来IRS短端降幅明显,若资金面预期不发生实质变化,曲线能否进一步陡峭化可能将更多取决于长端的涨势.不过就目前情况来看,其再上行空间还需要再观察.
北京一银行交易员称,今日IRS还是长端涨势相对明显."我觉得现在整体风险情绪就是比较好,就体现在这个曲线的陡峭程度里."
美联储将在周三结束为期两天的政策会议后发布声明,料将重申其购债政策将持续至就业市场前景明显改善.此外,路透调查分析师预计,定于周三公布的美国国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.美国还将于周五公布非农就业报告.
上海一银行交易员进一步表示,外围和中国的经济形势向好的预期普遍较强,这对长端升势形成支撑.但年初以来曲线陡峭化不断加剧,若短端持稳,短期长端能否维持升势还需要观察.
路透访问14名分析师的预估中值显示,中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计将续升至50.9,创九个月最高水准,且为连续第四个月位于荣枯线50上方.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.1925/3.2900 3.1540/3.2340 3.4860/3.5690 3.7240/3.8070 3.6950/4.0025
周二 3.1450/3.2450 3.1380/3.2220 3.4440/3.5340 3.6720/3.7610 3.6640/3.9240
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变动 +0.0475/0.0450 +0.0160/+0.0120 +0.0420/0.0350 +0.0520/+0.0460 +0.0310/+0.0785
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,299.25亿元人民币,较11月的4,442.04亿元减少逾五成.(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追